Giaguari Torino, campionato di Flag Senior Seconda Divisione

Lo splendido impianto della Cittadella del Rugby di Asti ha ospitato, in un caldo torrido, il secondo bowl del campionato di Flag Senior Seconda Divisione. I Giaguari Torino, già usciti imbattuti dalle tre partite del bowl di Torino a casa Minotauri, sono nuovamente riusciti a terminare la giornata senza sconfitte, anche se, come vedremo, hanno dovuto aspettare fino ai secondi finali della seconda partita, per raggiungere il risultato.

Solo due le partite in programma per i gialloneri, la prima delle quali contro i Blitz Balangero. Partiti subito con un touchdown di Nicholas Dalmasso , che riceveva un lancio di Riccardo Duranti (trasformazione da un punto di Tommaso Ivasiuc ), i Blitz rispondevano senza trasformare, portandosi sul 7-6. Dalmasso raddoppiava su iniziativa personale e poi era ancora Ivasiuc a ricevere in touchdown su passaggio di Duranti, il quale si incaricava anche della trasformazione da due punti che portava lo score sul 21-6.

Poco prima dell'intervallo erano i Blitz a bucare ancora la difesa torinese, e si andava al riposo sul 21-12 per i Giaguari.

Nel secondo tempo Jacopo Salsa intercettava un lancio di Bairo per stoppare sul nascere ogni velleità di rimonta, e poi arrivavano i touchdown di Ivasiuc e Dalmasso, entrambi su passaggio di Duranti,. La trasformazione di Luigi Scala fissava il punteggio sul 34-12. I Blitz avevano ancora un sussulto d'orgoglio, deflaggavano Duranti in end zone per una safety e poi segnavano il 34-20.

L'intercetto di Simone Iula poneva fine all'incontro.

Molto più combattuta la seconda partita, che vedeva i Giaguari affrontare i Minotauri Torino.

Erano i Minotauri ad andare subito in vantaggio 7-0, ed il touchdown di Ivasiuc su passaggio di Duranti, senza la trasformazione non era abbastanza per portare il punteggio in parità.

Prima della fine di un primo tempo molto combattuto da una parte e dall'altra, erano ancora i Minotauri a mettere punti sul tabellone. All'intervallo lo score era di 13-67 in favore dei gialloblù.

Nel secondo tempo i Giaguari sembravano cambiare marcia. Prima fermavano l'attacco dei Minotauri, poi piazzavano un uno-due con Daniele Latorraca ed il solito Ivasiuc. Le trasformazioni rimanevano un tabù, ma i Giaguari mettevano il muso davanti per la prima volta: 18-13.

I Minotauri non si davano per vinti, e mettevano a segno il 19-18 a pochi minuti dalla fine.

I Giaguari orchestravano un drive per l'ennesimo sorpasso, ma uno snap sbagliato al quarto tentativo dava ai Minotauri la palla ad un minuto e 41 secondi dalla fine della partita. La gestione del tempo non era ottimale, da parte dell'attacco gialloblù, mentre i Giaguari spendevano i due time out a loro disposizione per fermare il tempo, e riuscivano a rientrare in attacco con meno di quaranta secondi sul cronometro.

Dalmasso sparava una bomba profonda su Ivasiuc che, ancora una volta, si faceva trovare pronto alla ricezione per il touchdown dell'ennesimo controsorpasso: 24-19.

I Minotauri sparavano le ultime cartucce a meno di venti secondi dalla fine, ma Simone Di Bari piantava il classico chiodo sulla bara con un intercetto a quattro secondi dalla fine.

Anzochè inginocchiarsi e far finire la partita, i Giaguari cercavano, e trovavano, un'ultima segnatura con un passaggio di Dalmasso per Latorraca che sanciva il punteggio finale di 30-19 fin troppo punitivo per gli avversari.

In testa alla classifica a punteggio pieno, i Giaguari si presenteranno al Bowl di Baangero del prossimo 4 settembre per mantenere la propria imbattibilità in vista del Big Bowl di Grosseto previsto per il 17-18 Settembre che determinerà le otto finaliste del campionato.