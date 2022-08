BEA Chieri, Planet Smart City ancora Main Sponsor dei Leopardi!

Leader globale nell’edilizia abitativa intelligente a prezzi accessibili, la multinazionale sceglie sostenere con entusiasmo il Progetto BEA Leopardi, condividendone a pieno valori ed obiettivi.

Il lavoro nell’ambito sociale, lo sport come strumento di integrazione, l’attenzione alla cultura sportiva sono pilastri fondanti della mission dei Leopardi che una realtà attiva e riconosciuta a livello mondiale come Planet Smart City sposa e integra da tempo. Dal settore giovanile, al Torneo Amici di Enrico, fino alla Prima Squadra arancio-nera, il legame tra le due realtà continua con la stessa forza ed entusiasmo di sempre, dando sostengo a un progetto in forte crescita che, per il futuro, guarda a obiettivi sempre più ambiziosi.

Le parole del GM di BEA Salvatore Morena:

Sono contento della prosecuzione di questo rapporto storico. Rinnovo i ringraziamenti a Gigi Calleri, nostro punto di riferimento per quanto riguarda le relazioni con Planet Smart City. Ambizione e voglia di alzare l’asticella sono valori che accomunano da sempre i nostri due brand. Sarà così anche per la prossima stagione, con un sostegno di grande valore in questo momento di crescita molto impegnativo ma altrettanto stimolante.