Oleggio Basketball: conferma per Andrea Colussa

Un percorso nato “in corsa” e che è diventato stretto in pochissimo tempo, anzi così stretto da voler proseguire ancora insieme. L’Oleggio Magic Basket conferma per un altro anno Andrea Colussa, ala grande classe 2000 (202 cm e 97 kg) arrivata alla corte degli Squali nel mese di novembre della passata stagione. Freschezza, atletismo, lavoro costante in palestra hanno fatto sì che coach Nava e società abbiano deciso di puntare su di lui e anzi dandogli molta più responsabilità.