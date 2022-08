Rugby: la Nazionale femminile a Biella contro la Francia

Biella si colorerà nuovamente di azzurro il 9 settembre prossimo quando in città la Nazionale femminile incontrerà, alla Cittadella del Rugby di via Salvo d’Acquisto, la Francia per il terzo test match estivo di avvicinamento alla Rugby World Cup 2021 al via sabato 8 ottobre in Nuova Zelanda. Sabato 3 settembre le Azzurre giocheranno il primo test con Les Blues a Nizza. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.