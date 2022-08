Ssd Pellerina: rettifica servizio TG Regionale Rai3 su piscine comunali

In merito al servizio sulle piscine comunali andato in onda ieri, domenica 31 luglio, nel corso del TG Regionale Piemonte delle 19.30, Ssd Pellerina, tramite i propri soci Sporting Parella e Dinamica, concessionario della Piscina Pellerina, intende precisare alcune inesattezze. Innanzitutto la cifra necessaria per rimettere in funzione l'impianto non è di 800 milioni di euro, bensì di 800 mila euro e la stessa cifra è già stata reperita nella sua totalità, dalla Società Sportiva concessionaria, ed è pronta, in attesa di poter iniziare i lavori. L'iter ha subito alcuni ritardi burocratici e di natura pratica vista la Pandemia e le difficoltà di reperire aziende edili che eseguano i lavori, ma confidiamo di poter avviare le operazioni di ristrutturazione già entro il prossimo mese e far sì che la prossima estate i torinesi possano tornare a godere di una delle piscine comunali più importanti della città, che sarà destinata ad accogliere gli utenti torinesi e non.