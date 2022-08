BC Settimo: finisce in bellezza la stagione di serie A

Conquistata la permanenza in serie A nel 2023 e qualificata alla Coppa Italia di settembre, il Settimo regala ai tifosi di casa due partite strepitose non concedendo punti al Castelfranco con ben tre giocatori del Settimo leaders nelle statistiche di serie A. Doveva essere una giornata di festa allo Stadio Aluffi di Settimo e così è stato con i ragazzi guidati da Mena Blanco impegnati contro un Castelfranco Veneto con la testa agli spareggi salvezza.

Molte le motivazioni di squadra e individuali per i nostri ragazzi: il 2° posto del giorno che significava (in attesa del recupero di Verona) partita di Coppa Italia da disputarsi in casa a fine agosto e la conquista della classifica di ruolo per Federico Calvo (RBI), Williams Wong (3B) e Yoel Suarez (Strike Out).

Ed è proprio il peso delle statistiche a dare l’idea della straordinaria stagione del Settimo, unica piemontese ai vertici delle statistiche di battuta della serie A, con due atleti che sin dal minibaseball giocano sul diamante dell’Aluffi: Williams Wong, giovane prospetto nazionale che al termine della stagione risulta primo in italia per tripli realizzati (8), secondo per punti realizzati (41), quarto per doppi realizzati (12); Federico Calvo arriva primo nella classifica di RBI con la stratosferica cifra di 48, mettendo alle spalle atleti di formazioni di blasone come Parma, San Marino e Macerata; in ultimo Yoel Suarez, lanciatore Cubano al secondo anno al Settimo, che arriva 2° nella classifica per Strike Out con ben 154 K realizzati in stagione, 5 complete Games e 9 vittorie. Ma è tutta la squadra, al di là dei singoli, che ha saputo maturare una consapevolezza delle proprie possibilità in un crescendo che l’ha vista arrivare ad un passo dalla final 8. Sul diamante di Settimo abbiamo visto scendere in campo una squadra composta a maggioranza da atleti provenienti dal settore giovanile del Settimo, ben integrati da atleti provenienti da realtà del baseball piemontese, questo nell’ottica di essere il punto di riferimento per i giovani prospetti Piemontesi che hanno l’ambizione di arrivare alla massima serie italiana.