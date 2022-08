Novipiù Monferrato Basket: presentato il nuovo logo

Abbiamo deciso di porre al centro di tutto, incastonata in un pallone da basket, la parola “Monferrato”, di cui Casale è l’orgogliosa Capitale. Un territorio ampio e meraviglioso, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, che è nel DNA di questa Società che da sempre ha voluto esserne primo testimonial e motore di sviluppo.

Simone Zerbinati – Presidente Novipiù Monferrato Basket: «In questi mesi il Club ha compiuto passi importanti sia nell’ambito della riorganizzazione societaria che in ambito sportivo. Abbiamo lavorato con l’obiettivo di consolidare il team e far crescere la nostra Squadra e proprio per questo motivo nei prossimi giorni presenteremo alcune novità. Una di queste è il restyling del nostro brand che abbiamo pensato per rafforzare e valorizzare sempre di più il legame con il territorio del Monferrato e rendere ancora più forte la nostra identità».