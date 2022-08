Itinera Torino Universitaria Rugby, i centri per la stagione 2022/2023

Continuano le novità e le conferme per la stagione 2022/2023 dell’Itinera Torino Universitaria Rugby, la prima in TOP 10 per il team universitario. I centri che saranno a disposizione di coach Lucas D’Angelo saranno quattro.

Le riconferme sono:

Gian Mattia Cisi (Ingegneria Energetica – ITA), centro

Dan Gabriel Groza (Ingegneria dell’autoveicolo – ITA), centro