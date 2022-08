BEA Chieri capogruppo nella gestione del PalaCascinaCapello

BEA Chieri ssdrl è il capogruppo della nuova gestione del PalaCascinaCapello . Negli scorsi giorni il Comune di Chieri ha ufficializzato la vittoria del bando pubblico per la concessione del Palazzetto di via San Silvestro 35 – Chieri (To). Continuerà a essere la Casa dei Leopardi grazie al progetto innovativo presentato dalla società, con l’obiettivo di sviluppare l’impianto di pari passo con lo sviluppo del Progetto. Un attestato di stima da parte dell’amministrazione comunale che certifica la crescita di BEA negli ultimi anni sul territorio e che è, allo stesso tempo, la base di partenza per i piani di sviluppo futuro con cui i Leopardi, già punto di riferimento della pallacanestro di tutto il Chierese, mirano a crescere sempre di più, coerentemente con i valori del Progetto.

Il progetto di gestione durerà tre anni, con la possibilità di rinnovare la concessione per altri tre. Gli oneri di gestione dell’impianto ricadono ora a carico di BEA Chieri, che continua la partnership con San Giorgio Volley e Assam, già da anni al fianco di BEA Chieri al PalaCascinaCapello.

Da fine agosto allora, il Palasport di Strada San Silvestro continuerà a ospitare gare ed allenamenti della Planet Smart City BEA in Serie C Gold, unica squadra del territorio impegnata nel massimo campionato regionale, e le attività del settore giovanile e minibasket arancio-nero.

«Siamo molto soddisfatti di ricoprire un ruolo così importante per tutta la città di Chieri – commenta il GM Salvatore Morena – Accanto alla soddisfazione, abbiamo al consapevolezza che la nuova gestione sarà più impegnativa delle precedenti. In un periodo come questo, assumere a proprio carico gli oneri di gestione del più grande impianto chierese è una sfida notevole, ma sicuramente coerente con la progettualità di sviluppo della società con cui BEA Chieri sta crescendo in numeri, qualità e radicamento sul territorio. Il PalaCascinaCapello è la nostra Casa e confidiamo potrà esserlo per tanto tempo secondo i regolamenti federali – continua Morena – In questo senso, restano gli ultimi passi da compiere perché sia adeguato sotto ogni punto di vista alla pratica della pallacanestro di più alto livello e confidiamo ci sia modo di ultimare l’adeguamento a breve. San Giorgio Volley e Assam saranno ancora al nostro fianco in questa nuova avventura che ci vede come capogruppo e ci permette di lavorare con due realtà storiche come le loro allo sviluppo dell’impianto sotto una nuova veste. Non abbiamo mai smesso di lavorarci e stiamo già facendo ragionamenti sul futuro, con la possibilità di aprirci anche ad altre realtà del territorio e confidando nel supporto delle istituzioni che rappresentano lo sport cittadino, che ringraziamo per credere nel nostro Progetto».