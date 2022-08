Moncalieri Basketball: si separano le strade con Matteo Mosso

Per Matteo Mosso in oltre quindici anni a Moncalieri tra giocatore e allenatore tanti, tantissimi traguardi: dai Titoli Regionali (ultimo in ordine cronologico quello di quest’anno con l’U14 Gold con l'annata '08), alle frequenti partecipazioni alle Finali Nazionali in qualità di assistente allenatore. Presenza fissa al PalaEinaudi, volto noto per giocatori, genitori e addetti ai lavori. Insomma: uno di noi.

Il saluto di coach Mosso: «Salutare tutti è oggettivamente impossibile. In questi anni ho conosciuto persone fantastiche e professionisti di tutto rispetto. Chi è passato da Moncalieri in questi anni sa bene di cosa parlo. Non vedo l’ora di tornare al PalaEinaudi…perché (anche da avversario) sarà una grandissima emozione».

Il commento della Dirigenza: «A un giovane allenatore del calibro di Matteo Mosso - oltre che ringraziarlo per il lavoro svolto - non possiamo che augurare il meglio per il proseguo della sua carriera in panchina».

Non perdetevi l'intervista di coach Mosso sul canale YouTube di Moncalieri Basketball a questo link.