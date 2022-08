BEA Chieri: Emilio De Santis è un nuovo giocatore dei Leopardi

Classe 2000, ala dalle spiccate doti fisiche e tecniche, De Santis inizia il percorso nel mondo della palla a spicchi una dozzina di anni fa nel settore minibasket dell’allora PMS Moncalieri. Con la stessa casacca si toglie varie soddisfazioni nei campionati giovanili, conquistando Titoli Regionali e raggiungendo Finali Nazionali da grande protagonista.

Nel 2017-18 inizia ad assaggiare i campionati senior da aggregato alla Serie B Moncalierese, ma è nella stagione successiva che arriva il vero e proprio esordio nel basket dei grandi con la casacca del Kolbe Torino. In quattro anni in bianco-rosso De Santis cresce di stagione in stagione, recitando un ruolo da assoluto protagonista nella promozione dei torinesi dalla C Silver alla C Gold nel 2021. La scorsa stagione Emilio ha dimostrato il suo valore anche nel massimo campionato regionale, trascinando il Kolbe ai play-off in un’annata chiusa a oltre 9 punti di media e, soprattutto, un apporto a tutto tondo alla squadra. Ora arriva a Chieri per una nuova esperienza in C Gold e per consacrarsi come uno dei migliori interpreti del ruolo nella massima categoria regionale nonostante la giovane età.

«Conosco Emilio da tanti anni e ho sempre apprezzato il suo gioco – commenta il DS Stefano Piccionne – Siamo contenti della sua partecipazione al suo progetto, dove avrà modo di esprimere tutto il suo potenziale e crescere insieme al gruppo. Ci fa piacere credere in giovani di livello come lui e coinvolgerli per il raggiungimento dei nostri obiettivi».

Le prime parole di De Santis dopo l’arrivo a BEA: «Sono molto entusiasta del mio arrivo a BEA e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e conoscere i miei compagni di squadra. Ho molta voglia di scendere in campo e lottare insieme a tutto il gruppo per raggiungere gli obiettivi prefissati».