Il Derthona conferma lo staff tecnico

Si muove nel segno della continuità e della programmazione la Bertram Derthona , pronta a cominciare una nuova stagione in Serie A. La Società comunica la conferma dello staff tecnico: Massimo Galli , Gianmarco Di Matteo e Vanni Talpo saranno gli assistenti di coach Marco Ramondino anche nel 2022/23. Questo gruppo di lavoro comincia così la seconda stagione consecutiva insieme, dopo avere contribuito al raggiungimento dei grandi risultati ottenuti dalla squadra nel 2021/22.

Massimo Galli si appresta a cominciare la sua seconda annata alla Bertram Derthona. Arrivato in città nell’estate del 2021, dopo una carriera di alto livello, ha fatto parte dello staff tecnico che ha guidato il roster al raggiungimento della Final Eight di Supercoppa, alla finale di Coppa Italia, al quarto posto in regular season e alla semifinale playoff.

Gianmarco Di Matteo è arrivato a Tortona nell’estate 2019 e ha fatto parte del percorso di crescita del Club, capace di conquistare la Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019 e la promozione in Serie A nel 2021. Gianmarco inizia ora la quarta stagione in bianconero, la seconda nel massimo campionato.

Entrato a fare parte dello staff tecnico della prima squadra nel 2017/18, Vanni Talpo comincia ora il sesto anno tra le fila dei Leoni. Da quattro anni al fianco di coach Ramondino, è al via della sua seconda stagione in Serie A.