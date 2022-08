Bertram Derthona: contro Sassari la semifinale di Supercoppa 2022

Sono stati annunciati da LBA nella giornata di oggi, mercoledì 3 agosto 2022, gli accoppiamenti delle semifinali della Frecciarossa Supercoppa 2022, il primo impegno ufficiale della stagione. La Bertram Derthona sarà impegnata contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari nell’incontro in programma mercoledì 28 settembre al PalaLeonessa A2A di Brescia. L’altra semifinale vedrà opposte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. La finale è in programma giovedì 29 settembre. Nei prossimi giorni LBA annuncerà gli orari delle gare e le modalità di acquisto e i prezzi per assistere alle gare.