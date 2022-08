Cuneo Volley, nuovo sponsor tecnico, Macron vestirà i biancoblù

Altra novità nel mondo Cuneo Volley, dalla serie A2 al settore giovanile tutti i biancoblù porteranno sul petto il Macron Hero; Macron, l’azienda italiana specializzata nella produzione di abbigliamento sportivo, nata nel 1971 a Bologna, sarà il nuovo sponsor tecnico del Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo. Molto importante ai fini dell’accordo, il supporto da parte del Il Podio Sport, storico partner dei cuneesi, che insieme al neo Direttore generale, nonché responsabile marketing, Davide Bima, ha siglato la partnership e anche in questa stagione sarà il rivenditore ufficiale del merchandising Cuneo Volley.

«Siamo felici di questa partnership con Cuneo Volley» - ha dichiarato Erica Macchiavelli, Country Manager di Macron - «Una società “giovane” con un interessante progetto sportivo al quale partecipiamo con entusiasmo. Macron crede fortemente nei progetti sportivi che nascono dalla passione e dalla voglia di fare sport. Mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e materiale tecnico performante e di alta qualità, insieme al design e alla cura dei dettagli, per offrire a squadra e tifosi un abbigliamento unico e che rappresenti anima e colori del club».

«Siamo molto contenti di aver contribuito a questa nuova collaborazione e onorati di poter continuare ad essere i distributori ufficiali del merchandising Cuneo Volley. Molto importante la scelta fatta dal Club cuneese di vestire abbigliamento sostenibile, soprattutto prodotto da un'azienda italiana di valore come Macron» - Fabrizio Giai, Il Podio Sport.

Davide Bima, Dg e responsabile marketing del Cuneo Volley: «Siamo molto orgogliosi d'aver chiuso questa partnership con Macron, un brand italiano di rilevanza mondiale. Voglio ringraziare " Il Podio Sport" nella persona di Fabrizio, che ha creato quest'opportunità di incontro. Insieme al team dell'azienda bolognese stiamo creando una divisa molto accattivante che alzerà ulteriormente la qualità d'immagine della squadra. Abbiamo scelto un tessuto ecologico e innovativo, interamente ottenuto da plastica riciclata che siamo certi tutti i ragazzi saranno molto fieri d'indossare! Lavoreremo molto anche sul merchandising e la nostra base d'appoggio sarà come sempre " Il Podio Sport" di Cuneo».

In anteprima Sighinolfi e Bisotto hanno indossato le polo con il Macron Hero, nella visita bolognese insieme al Dg Davide Bima, ospiti di Erica Macchiavelli e Tommaso Righi, Area Manager. Non ci resta quindi che aspettare l'inizio degli allenamenti per scoprire il nuovo outfit dei biancoblù, mentre la presentazione della divisa avverrà a inizio ottobre.