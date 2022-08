Basket Torino, il commento di coach Ciani al Calendario 2022/23

È sempre difficile provare a dare una valutazione assoluta al susseguirsi delle partite così come indicate dal calendario, ma comunque provare a trovare alcune chiavi di lettura può essere utile.

Senza dubbio un inizio con tre partite casalinghe nelle prime quattro giornate potrebbe essere valutato positivamente ma non vanno dimenticati due aspetti nello specifico ovvero che avremo davanti avversari che senza dubbio struttureranno la loro preparazione alla ricerca di una partenza con grande ritmo e che gli inizi sono sempre più complessi per le squadre profondamente rinnovate e noi siamo in assoluto coloro che hanno cambiato più di tutti e dovremo trovare in fretta i nuovi equilibri.

Quinta e sesta giornata con Treviglio e Vanoli saranno un momento molto particolare. Terza considerazione una fase centrale con sette trasferte su dieci partite tra dicembre (quattro partite fuori e Cantù in casa) e gennaio: durissima.