Monferrato Basket: pubblicato il calendario 2022/2023

Nella giornata odierna la Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato i calendari ufficiali della Serie A2 Old Wild West per la stagione sportiva 2022/2023. Novipiù Monferrato Basket, inserita nel Girone Verde, esordirà davanti al pubblico del PalaEnergica Paolo Ferraris domenica 2 Ottobre 2022 contro la Benacquista Assicurazioni Latina. Il derby piemontese contro la Reale Mutua Torino si disputerà alla quarta giornata, ed il girone di andata, che determinerà le squadre partecipanti alla Coppa Italia, si chiuderà domenica 18 Dicembre 2022 in trasferta contro la Moncada Energy Agrigento. La compagine rossoblu osserverà il proprio turno di riposo alla settima giornata. Le date potrebbero essere soggette ad eventuali variazioni di programma.