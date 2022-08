Akronos Moncalieri: Andrea Nicastro Primo Assistente Allenatore

Volto nuovissimo per Moncalieri, ma non per il basket piemontese, Andrea Nicastro è un ingegnere specializzato nel campo delle Telecomunicazioni con un altro chiodo fisso ben preciso nella vita: la pallacanestro. È con grande entusiasmo che la dirigenza gialloblù ne ufficializza quindi il contratto per la stagione sportiva 2022/2023 in qualità di Primo Assistente Allenatore.

Nicastro si unisce così alla corte di coach Spanu per la prossima annata di A1 che si aprirà contro Geas Sesto San Giovanni nel primo weekend di ottobre. Coach Nicastro è una presenza fissa del panorama piemontese della palla a spicchi: per lui diversi trofei vinti, oltre vent’anni d’esperienza tra giovanili e campionati senior. Ma soprattutto una presenza costante nella formazione di giocatori che da anni solcano i parquet piemontesi (e non solo) e anche di giovani allenatori sul territorio. Con il suo ruolo decennale in Cna ha infatti visto passare dal suo fischietto centinaia di allenatori…tra cui almeno una mezza dozzina che nel recente passato ha vestito i colori gialloblù.