Lotta Olimpica: al via il camp del CUS Torino a Bardonecchia

Prenderà il via sabato 6 agosto a Bardonecchia presso il Palazzetto dello Sport il “II International Pro-Wrestling Camp” organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese . Il camp terminerà sabato 12 agosto e interesserà le categorie Under 15, Under 17, Under 20 e Senior . Sarà seguito dagli allenatori cussini e da quelli della nazionale; sarà infatti presente anche la prima squadra della Nazionale Italiana per la preparazione del Mondiale Senior che si terrà a Belgrado dal 10 al 18 settembre.

Saranno quindi presenti atleti medagliati alle Olimpiadi del calibro di Frank Chamizo e Abraham Conyedo, medagliati ai campionati Mondiali ed Europei senior come Danila Sotnikov, Nikoloz Kakhelashvili, Dalma Caneva, Enrica Rinaldi. Il team si fermerà a Bardonecchia anche la settimana successiva.

Queste le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio: «Un’iniziativa di sport di altissimo livello che porta l’attenzione degli appassionati di lotta sulla località di Bardonecchia. Ma non solo. Questo camp farà sì che anche semplici curiosi o vacanzieri vengano a conoscenza e si possano appassionare a questo bellissimo sport. Avremo la nazionale presente quindi il top degli atleti a livello italiano. Non ci resta che seguire con attenzione questa bellissimo progetto. Inoltre Bardonecchia grazie ai Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025 sarà promossa a livello internazionale, dal CUS e dal comitato organizzatore, alle federazioni di tutto il mondo. Un modo per far crescere e attirare sempre più turismo sul nostro territorio. I migliori ambassador saranno gli studenti atleti che promuoveranno Torino Città Universitaria anche dopo il 2025».

Le parole del Responsabile Tecnico Alessandro Saglietti: «Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto Bardonecchia per organizzare il nostro Camp. Dopo il successo della scorsa edizione, per il 2022 anche la Nazionale Italiana ha deciso di prendervi parte, a testimonianza dell'altissimo livello tecnico portato in campo. Sui sei tappeti di lotta che saranno allestiti all'interno del Palazzetto dello Sport di Bardonecchia avremo anche l'onore di ospitare oltre 340 atleti provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti d'America. Sono certo che la splendida location darà un valore aggiunto a tutta la manifestazione».