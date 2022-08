Akronos Moncalieri: svelato il Calendario della stagione 2022/2023

Si parte con Geas Sesto San Giovanni , in occasione della prima partita in assoluto della stagione LBF in programma sabato 2 ottobre all’ Opening Day di Cagliari .

«È un calendario che ci vede subito impegnati con squadre vicine alla nostra ‘fascia’ - commenta coach Marco Spanu - dovremo quindi farci trovare pronti e determinati fin dalla prima partita. Sarà molto importante partire col piede giusto, perchè è un Campionato che non permette disattenzioni e non ci sono mai partite facili».

Dopo Geas, l’Akronos affronterà in casa l’E-Work Faenza, San Martino di Lupari in trasferta e Basket Crema tra le mura amiche del PalaEinaudi. Poi arriva una sequenza di livello con la trasferta di Sassari, la Virtus Bologna che viene a far visita al PalaEinaudi e la difficilissima partita a domicilio in casa delle Campionesse in carica del Famila Basket Schio. A metà novembre sfida importante in casa con la neopromossa Brixia Brescia, seguita dalla trasferta di Bruschi Galli San Giovanni e Basket Le Mura Lucca.

Ultime sfide del girone, tre squadre di primissima fascia: Reyer Venezia, Magnolia Campobasso e Virtus Eirene Ragusa. Prima partita casalinga in programma come al solito al PalaEinaudi: Mercoledì 5 ottobre vs E-Work Faenza alle 20:30 (seguiranno aggiornamenti su ticketing, abbonamenti ed eventuali variazioni orarie in calendario).

Tutte le altre partite le trovate direttamente sul sito della Lega Basket Femminile a questo link.