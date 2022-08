Derthona Basket: nuova partnership con Canobbio Textile Architecture

Dal 1926, l’azienda è cresciuta in modo costante, realizzando sistemi di copertura sempre più complessi, grazie all’uso di metodologie di analisi strutturale assistite dai computer. Canobbio ha realizzato, nel corso degli anni, coperture per importanti impianti sportivi, oltre che per padiglioni adibiti ad accogliere eventi di portata globale. Quest’anno, la storica azienda che ha radici fondate nel territorio, si basa su ricerca e innovazione per vincere le sfide del presente e del futuro. Valori e obiettivi comuni al Derthona Basket, che hanno portato a questa nuova importante partnership.

«Passione ed entusiasmo sono le due parole che ci rappresentano e ci accomunano con la Società ed i tifosi della Bertram Derthona – le parole di Marcello Canobbio, Amministratore Delegato di Canobbio Textile Architecture – È un onore ed un privilegio entrare in questo mondo. We Do Better together! Forza Leoni!”.