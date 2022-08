We Got Game 3x3 Pro Team alle finali nazionali

Il team torinese dopo un’estate di tornei in giro per l’Italia si qualifica terza nel ranking nazionale ed accede di diritto alla top 16 della finale nazionale dell’ Estathé 3x3 Italia Streetbasket FIP Circuit . Il team, nato nel 2021, per il secondo anno accede alle finali nazionali, ma per la prima volta con un posizionamento così alto nel ranking nazionale.

Il roster è formato da atleti militanti nella Serie C Gold piemontese:

Milo Bacchini 32 anni Capitano (Gioca in C Gold nella PNC Ciriè)

Alex D'Arrigo 28 anni (Gioca in C Gold nel Bea Chieri)

Alessandro Scalzo 28 anni (Gioca in C Gold nel Bea Chieri)

Magui Drame 28 anni (Gioca in C Gold nel Bea Chieri)

Matteo Lissiotto 22 anni (Gioca in C Gold nella PNC Ciriè)

Samuele Barbaria 28 anni ViceCapitano (Gioca in C Silver nel San Mauro)