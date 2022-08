BEA, altra conferma: Filippo Colli resta a Chieri

Continuano le conferme per il roster della C Gold arancio-nera. Arrivato l’anno scorso dopo importanti esperienze in categorie superiori, anche in questa stagione Filippo Colli infiammerà ancora le retine del PalaCascinaCapello È lui quindi il quarto tassello nel reparto esterni della Planet Smart City BEA versione 2022-23.

Playmaker-Guardia classe ’99, 185 cm di altezza, Colli è un esterno completo, dotato di un ottimo tiro da fuori ma bravo anche a giocare con e per la squadra . Dagli inizia ad Alba, si sposta nel prestigioso settore giovanile della Junior Casale dove raggiunge una Finale Nazionale. Poi torna a casa e con l’Olimpo è protagonista nei campionati Under 18 e Under 20 Eccellenza e già nel 2015 esordisce con la Prima Squadra bianco-rossa allora in Serie C Gold.

Vive la scalata albese dalla C alla Serie B, giocando nella categoria cadetta fino alla stagione 2018-19, dove riesce a ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni di coach Jacomuzzi. L’anno successivo il passaggio da Langhe a Roero per vestire la maglia dell’Abet Bra in C Gold in una stagione complicata da un brutto infortunio e strozzata dal covid. Passa ancora da Alba, di nuovo in Serie B, prima dell’arrivo a Chieri.

Colli è stato grande protagonista della stagione dei Leopardi, spesso determinante in varie occasioni su entrambi i lati del campo, nonostante le settimane lontane dal campo per via di un’infortunio che l’ha costretto ai box per alcune giornate. Da fine agosto tornerà al PalaCascinaCapello, a disposizione di coach Conti.

«Siamo contenti di avere Filippo ancora con noi – commenta il GM Salvatore Morena – E’ un giocatore di grande talento, determinante per la categoria, come ha senza ombra di dubbio dimostrato in gran parte della scorsa stagione. Anche nelle settimane in cui è stato lontano dal campo per via dell’infortunio, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e al gruppo, e questo ci rende ancora più orgogliosi di continuare ad averlo in squadra. La nuova stagione sarà ancora più fruttuosa per lui e per tutti i Leopardi».

Le prime parole di Colli dopo il rinnovo:

«Sono molto contento di vestire ancora la maglia dei Leopardi. L’anno scorso, alla mia prima esperienza a Chieri, mi sono trovato molto bene con compagni e società, sentendomi sempre a casa. Continuo ad allenarmi per arrivare il più pronto possibile all’inizio delle attività in palestra. Non vedo l’ora di rincontrare il pubblico Arancione».