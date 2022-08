Lorenzo Gasperi è il nuovo Preparatore Fisico dell’Akronos Libertas Moncalieri

Grande appassionato di basket, alla continua ricerca di nuove tecniche e metodi d’allenamento. Torinese ma con tante esperienze all’estero nonostante la giovane età. La sua carriera parte proprio da Moncalieri nel 2014, quando ancora da studente inizia ad affiancare il team di preparatori della Società. Poi il trasferimento nella Capitale per continuare gli studi. Qui inizia a collaborare con la Stella Azzurra Roma, dove vede giocatori di altissimo livello tecnico aiutandoli nella crescita atletica e fisica. Dopo un paio d’anni sbarca a Madrid, collaborando con il Club Baloncesto Estudiantes.

La prima esperienza nel mondo femminile arriva l’anno successivo, sempre nella capitale spagnola, dove prende in carico il senior femminile, oltre a quello maschile del Distrito Olimpico per due anni consecutivi ottenendo anche un'importante promozione per il club nella B maschile.

Nella stagione 2019/2020 l'approdo in Lituania occupandosi della gestione atletica della prima squadra del BC Aist?s, militante nel massimo campionato femminile lituano. Poco prima della pandemia torna in Spagna, con un'esperienza nel Baskonia e, successivamente, per una squadra di Sivilla.

In questi giorni, infine, lo sbarco a Moncalieri.

Ecco l’identikit del nuovo preparatore fisico della nostra Akronos Libertas Moncalieri: Lorenzo Gasperi

Il suo commento:

«Sono felicissimo di tornare a Moncalieri, a pochi passi da dove sono cresciuto. Ho girato tanto per studio e per lavoro, ma questo ritorno tra le mura di casa mi darà una motivazione extra per raggiungere tutti i nostri obiettivi. La Libertas è una realtà ambiziosa e con tanta voglia di lavorare e mettersi in gioco. Sono carichissimo!

Un ringraziamento speciale va a Fabrizio Canella che mi ha aiutato in questo ritorno e che non vedo l'ora di incrociare tra i corridoi del PalaEinaudi, al coach Marco Spanu e al Presidente Alessandro Cerrato per la fiducia accordatami e la grande disponibilità di questi primi giorni».