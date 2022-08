BEA Chieri - Gangi, Turetta e Mosca: continua il progetto Prep

Già da anni BEA Chieri ha investito nello sviluppo fisico-atletico dei propri atleti con uno Staff di Preparatori che svolge un lavoro parallelo e in continuità con quello dello Staff Tecnico , con l’obiettivo di alzare sempre di più la qualità del lavoro in palestra delle squadre arancio-nere.

Il progetto continua anche nella nuova stagione, capitanato ancora una volta dal Responsabile Preparatori Fisici Tino Gangi. Al quarto anno in maglia BEA, Preparatore Fisico Nazionale dal 2002, inizia la carriera a Moncalieri, scalando tutte le categorie del Settore Giovanili e arrivano fino alla Serie A2 Maschile. Poi passa al settore femminile, con la Libertas Moncalieri, arrivando fino a essere Preparatore Fisico della Serie A1 targata Pallacanestro Torino. Nel 2019 sbarca in casa arancio-nera, dove arricchisce il mondo dei Leopardi con la sua esperienza.

Al suo fianco ci sarà Federico Turetta, che ha svolto tutto il suo percorso di crescita nello staff arancio-nero con ottimi risultati, diventando uno dei preparatori fisici emergenti nel panorama cestistico regionale. Tra le altre, per la quarta stagione consecutiva, sarà ancora lui il Preparatore Fisico della Planet Smart City BEA, con cui è stato uno dei tasselli della scalata dalla Serie D alla C Gold.

Confermato anche la figura di Luca Mosca, già Istruttore MiniBasket e giocatore della Prima Squadra arancio-nera. Fuori dal campo, una Laurea triennale in Scienze Motorie e una Magistrale in divenire, sarà ancora impegnato come Preparatore nei gruppi più piccoli del Settore Giovanile BEA.

«Investiamo da anni in questo progetto, fondamentale per un’attività di qualità che punta in alto come la nostra – commenta il GM Salvatore Morena – Sta dando buoni risultati e ne siamo orgogliosi. Continuiamo a credere nei giovani del territorio, anche con il progetto Leopardi Know How che vede nel corso di Prep, seguito proprio dallo Staff dei Preparatori Fisici, una colonna importante».