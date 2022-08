Moncalieri Basketball rinforza lo Staff Tecnico

Argentino, classe ’84 con passaporto anche italiano, Gabriel si avvicina fin da bambino al mondo del basket, giocando per la squadre locali della sua città natale Córdoba. Già in giovane età inizia a investire tempo e fatica per costruirsi una carriera da allenatore. Ad appena 17 anni affianca lo staff della sua squadra, scalando poco alla volta le gerarchie della società. A 21 anni il primo incarico lontano da casa, a Santa Fe in Serie B Argentina, dove si occupa della prima squadra in qualità di vice allenatore.

Negli anni successivi continua a girare il Paese passando anche per Chaco e altre piazze importanti occupandosi di crescita e sviluppo dei giocatori delle giovanili, ricoprendo anche il ruolo di vice nei campionati senior.

Nel 2019 lo sbarco in Italia da capo allenatore alla Ira Tenax di Cortemaggiore. L’anno successivo passa a Castelnovo Monti (RE) con Lg Basket allena in seconda la prima squadra di C Gold, occupandosi a tempo pieno anche del settore giovanile della compagine emiliana.

Le prime parole di coach Graf da neo capo allenatore gialloblù con due squadre in Eccellenza:

«Sono felicissimo di essere qui a Moncalieri e allenare due squadre che disputeranno il Campionato Eccellenza. Due Campionati di altissimo livello che ci vedranno impegnati con le squadre più forti e ben attrezzate del Paese. Avere due squadre così vicine con gli anni e impegnate in due Gironi di altissimo livello è una sfida molto avvincente.

Sarà importante creare una buona sinergia tra di loro fin da subito. I più giovani impareranno dai esperti, mentre quest’ultimi dovranno reggere i ritmi della U17. Con l’U19 gireremo Piemonte, Liguria e Lombardia a caccia di partite impegnative che possano aiutare la nostra crescita sia come squadra, sia a livello di crescita personale: mia, dello staff ed in primis dei giocatori.

Sono a Moncalieri da appena un paio di giorni ma posso dire con certezza di essere già a mio agio. Ci tengo a ringraziare il Gm Alessio Miceli e tutta la dirigenza per l’opportunità. Non vedo l’ora che esca anche il Girone dell’U17. Ma soprattutto: non vedo l’ora di iniziare, sono carichissimo!»