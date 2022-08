Fitarco: Mijno e Bonacina sugli scudi agli Europei Para-Archery

La coppia piemontese regala e si regala emozioni e successi ai Campionati Europei Para-Archery a Roma, conclusi ieri sabato 6 agosto , al termine delle due giornate di finali disputate all’interno dell’iconico Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”. Spedizione azzurra che conquista un bottino finale di 14 medaglie e il primo posto nel medagliere per nazioni. Non manca come sempre il contributo degli arcieri piemontesi: Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) conquista il titolo continentale nel ricurvo open femminile, la medaglia d’oro nel Doppio (che però non assegnava il titolo europeo) e l’ argento nel Mixedteam; Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) conquista l’ argento individuale nel compound open maschile, l’ argento nel Mixedteam e il titolo europeo nel Doppio.

Elisabetta Mijno

L’azzurra conferma la prima posizione in qualifica, con 648 punti, anche al termine delle sfide eliminatorie, senza perdere alcuno scontro. Nei quarti di finali vittoria nel derby contro la compagna Floreno, risolto solamente alle frecce di spareggio (X-8); in semifinale sconfigge la turca Eroglu (poi bronzo) per 6-2; stesso punteggio finale anche nella finale contro la greca Poimenidou con cui ottiene così il suo secondo titolo europeo dopo quello del 2014.

Finale secca nella gara in doppio, assieme a Vincenza Petrilli, con cui in qualifica aveva segnato inoltre il nuovo record europeo e mondiale (1246 punti), contro la Turchia. Le azzurre risolvono il match solamente alle frecce di spareggio con punteggio pieno (20-16) che non lascia chance alle avversarie. Nel mixedteam, assieme a Stefano Travisani, ottiene il miglior punteggio in qualifica, presentandosi così direttamente in semifinale, dove la coppia azzurra batte la slovenia 6-0. In finale questa volta le frecce di spareggio sono favorevoli alla Polonia (17-15), lasciando così al duo italiano l’argento.

Matteo Bonacina

Con 677 punti ottiene la quindicesima posizione in qualifica e negli scontri batte nell’ordine: lo slovacco Marecak (144-133), l’inglese MacQueen (144-142), l’ucraino Atamanenko (145-135) nei quarti e il francese Guerin (140-139) in semifinale, per poi arrendersi solamente in finale contro il finlandese Forsberg (137-139). Nel mixedteam, con Maria Andrea Virgilio, batte la Serbia (155-146) nei quarti, la Turchia (148-147) in semifinale, per poi arrendersi alla Gran Bretagna (148-151) e mettendosi così al collo la medaglia d’argento. Cammino lungo e impegnativo nel doppio, assieme a Giampaolo Cancelli. La coppia azzurra aveva ottenuto solamente la settima posizione in qualifica; il filotto di vittorie contro l’Austria (146-140), la Turchia solamente allo shootoff (20-19) e la Francia (152-151), li porta in finale contro la Spagna dove hanno la meglio per 149-142.