Biella Rugby: Leonardo Della Ratta torna a vestire la maglia gialloverde

Un grande ritorno per tutti i tifosi gialloverdi e un enorme piacere per il club: il mediano di mischia Leonardo Della Ratta tornerà a vestire la maglia di Biella Rugby per la prossima stagione.

«Sono sempre rimasto molto legato alla mia esperienza al Biella Rugby e a tutti i miei vecchi compagni. Al termine dell’ultima stagione, chiacchierando con Corrado Musso ci siamo trovati a valutare l’ipotesi di un mio ritorno. Ho molto apprezzato proposta ricevuta perché include anche il mio futuro lavorativo, non solo quello sportivo, da lì è stato tutto estremamente facile» ci fa sapere Della Ratta che nell’anno della pandemia ha vestito la maglia del Noceto Rugby senza però mai giocare e l’anno seguente è stato a Vicenza, squadra con la quale ha mancato i play off di un solo punto.

«Nell’anno di Noceto ho approfondito i miei studi, visto che il campionato di fatto non è mai partito, l’anno scorso ho giocato e mi sono anche divertito, ma nel mio futuro c’è nuovamente Biella dove oltre a giocare, dovrò occuparmi della preparazione atletica di una categoria giovanile e, nell’attesa di trovare un lavoro, sarò a disposizione per il progetto ‘Fitness per tutti’. Sono davvero molto contento di ritornare a Biella e dare il mio contributo. Non vedo l’ora di riabbracciare tutti i miei compagni».

Alberto Benettin, head coach Brc: «Leonardo Della Ratta a Biella è un grande ritorno, un bravissimo ragazzo, un grande professionista, è molto intelligente e ha un’ottima tecnica individuale, siamo contenti sia tornato da noi. È un giocatore che negli anni ha accumulato tanta esperienza in squadre diverse e di livello, che può fare tanto per la squadra, aiutare il club, ma del resto lo conosciamo e non abbiamo dubbi che farà il massimo».

Leonardo Della Ratta è nato il 18.05.1993, 172 cm per 77 kg di peso. Ruolo: mediano di mischia. Punto più alto della carriera: a 19 anni, quando con i Cavalieri Prato ha debuttato nella Coppa Europea contro lo Stade Francais nello stadio di Le Mans.