Oleggio Basketball: Luca Palestra al suo terzo anno in biancorosso

Per lui sarà il terzo anno nel mondo Senior. Continua il percorso di crescita in maglia Oleggio Magic Basket per Luca Palestra, ala classe 2004 (198 cm e 80 kg) al suo terzo anno consecutivo in prima squadra. Tassello importante nel settore giovanile, Pale si distingue per la sua grande dedizione e la voglia di farsi sempre trovare pronto per poter aiutare i compagni in ogni momento.