BEA Chieri: Alessandro Scalzo con i Leopardi per il quarto anno consecutivo

Assist, rimbalzi, tiro da fuori, grande fisicità e capacità difensive: questo l’identikit di un giocatore completo come Scalzo. Classe 1994, ala di 190 cm di altezza, è stato tra i grandi protagonisti della scalata chierese dalla Serie D alla C Gold. Arrivato nel 2018 dalla C Gold di Collegno, da subito il suo apporto è stato fondamentale su entrambe le metà campo, fungendo spesso da jolly in ogni ruolo nello scacchiere chierese grazie alla sua duttilità. dimostrando, se ce ne fosse bisogno, di essere un giocatore importante anche nel massimo palcoscenico regionale.

Ora metterà ancora il suo bagaglio di esperienze in categoria a disposizione del gruppo guidato da Coach Conti, per una nuova stagione in arancio-nero che si preannuncia scoppiettante.