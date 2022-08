Bertram Derthona: il 17 agosto via alla stagione dei Leoni

Poco più di una settimana al via della seconda stagione della Bertram Derthona in Serie A: l’arrivo dei giocatori è previsto a partire da martedì 16 agosto, mentre nei giorni seguenti i giocatori si sottoporranno alle visite mediche di rito e ai test effettuati dallo staff medico-fisico del Club. Mercoledì 17 agosto è in programma un momento conviviale in cui i tifosi potranno farsi firmare autografi e scattare foto con i giocatori. Dopo i primi giorni in città, la squadra si trasferirà a Livigno dal 20 al 31 agosto per il ritiro precampionato dove disputerà anche le prime amichevoli. Al termine del ritiro, la squadra farà ritorno a Tortona dove proseguirà la preparazione in vista degli impegni ufficiali della stagione.