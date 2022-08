Bertram Derthona: brindisi di inizio stagione con i tifosi

La seconda stagione in Serie A della Bertram Derthona è pronta a prendere il via, con l’arrivo dei giocatori, gli appuntamenti di inizio stagione e la successiva partenza per il ritiro di Livigno. Per fare conoscere sin da subito i Leoni ai tifosi e a tutti gli appassionati, la Società organizza ‘Un brindisi di inizio stagione’ mercoledì 17 agosto a partire dalle 18.30 al Fermento Cafè, sito in Via Emilia 144 a Tortona. Si tratta di un momento conviviale in cui sarà possibile scattare foto e farsi firmare autografi dai giocatori e dallo staff tecnico e dirigenziale della prima squadra. Il primo momento di incontro tra la Bertram Derthona 2022/23 e tutte le persone che, quotidianamente, con vicinanza e passione sostengono le gesta dei bianconeri dentro e fuori dal campo di gioco.