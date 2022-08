LRB - Novipiù Campus: rinnovo triennale per Coach Gaudio

Profilo

La sua carriera in panchina inizia nel 2003 a Moncalieri presso la PMS dove lavora nel minibasket fino al 2013. Poi, è per due anni a Chieri tra giovanili e minibasket e contemporaneamente vice della A3 femminile di Moncalieri. Dal 2016 al 2020 invece si trasferisce a Tortona dove nel Derthona Basket allena giovanili e minibasket (responsabile minibasket dal 2018) oltre che squadre senior tra D e C Silver. Chiusa la parentesi bianconera, nel 2020-21 è responsabile minibasket e allenatore della U15 Eccellenza dl Biella Next. Infine, dalla scorsa estate ha sposato la causa di Langhe Roero Basketball dove ha seguito gli U17 (capo allenatore) e la Serie B (vice di coach Jacomuzzi), ottenendo la qualificazione alle Final Four della U17 Gold, mentre con la Serie B sono stati raggiunti i playoffs.

Coach Gaudio nel 2022-23 rimane per far parte anche del nuovo progetto e ha raccontato la sua scelta alla conferenza stampa del 20 luglio: «Ho avuto la fortuna di allenare in realtà importanti, ma devo dire che ciò che contraddistingue questa Società è l’ambiente serio e allo stesso tempo sereno che è perfetto per poter lavorare. Il merito è sicuramente di coach Jacomuzzi che ha trasmesso la sua mentalità, ma la Società l’ha sposata e seguita. C’è un perfetto equilibrio che ha portato negli anni a lanciare ragazzi che sono oggi in Serie A oppure sono protagonisti in B, mentre prima di passare di qui non lo erano. Qui si lavora con pazienza per raggiungere i risultati col lavoro quotidiano. Credo sia un aspetto molto importante è che può fare la differenza per i nostri ragazzi».