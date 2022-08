Arrivato a Tortona nel mese di aprile, Fridriksson ha dato il proprio contributo al raggiungimento dei playoff sia durante gli allenamenti settimanali sia nelle partite in cui è sceso in campo con la canotta numero 10.

La Società ringrazia Elvar per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel periodo trascorso a Tortona e gli porge i migliori auguri per il prosieguo della carriera.