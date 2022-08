Biella Rugby, arriva Haedo

Federico Andrès Haedo, terza linea argentina alta 190 cm per 105 kg di peso, giocherà a Biella la prossima stagione. Nato il 28 gennaio del 1997, si è formato professionalmente e rugbisticamente nella città di Buenos Aires dove negli ultimi anni ha giocato con il San Isidro Club.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc dice di lui: «Stavamo cercando una terza linea che potesse contribuire alla rimessa laterale e Federico è un giocatore con quelle caratteristiche che ha particolare esperienza ed e ha tante partite alle spalle con il suo club, il SIC che è uno dei migliori di Buenos Aires, quindi ha sempre giocato in un campionato di alto livello. Sappiamo che è un ragazzo molto serio che ora non vediamo l’ora di accogliere a Biella per vedere come si comporta in squadra».