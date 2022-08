Autoscuola Canto sostiene il Derthona Basket

L’Autoscuola Canto di Daniele Cantoni entra a far parte della famiglia del Derthona Basket legandosi ai Leoni con una partnership valida per la stagione 2022/23.

L’autoscuola, dotata dei migliori supporti tecnologici, propone un modo semplice ed economico di fare ottenere la patente ai propri iscritti.

Nell’Autoscuola con sede in Largo Europa 76 a Tortona, è possibile conseguire ogni tipo di patente, la CQC (carta di qualificazione del Conducente per autotrasporti), ADR (patentino per guidare autoveicoli che trasportano merci pericolose) ed i relativi rinnovi, recuperare punti e conseguire patenti nautiche.