LR Basketball - SERIE B/U19: ecco il primo tassello della squadra

Il primo giocatore che va a comporre il gruppo della Serie B e U19 è Francesco Cravero!

Unica conferma della passata stagione, è un volto già noto ai tifosi perché ha vestito le divise di Olimpo Basket Alba (da dicembre 2020) e quella di LRB nel 2021-22. Classe 2003, è un’ala grande di 200 cm e 95 kg ed inizia a giocare all’Abet Bra per poi approdare a Venezia nel 2016.

Con la Reyer in quattro anni gioca tra Under 15 ed Under 18 Eccellenza, partecipando a quattro finali nazionali, due tornei di Euroleague, nonché due Next Gen Cup.

Arrivato, infine, all’Olimpo nel dicembre 2020 da allora ha difeso la causa langarola e poi di LRB. Nell’ultima Serie B ha collezionato 34 presenze e 12 minuti abbondanti di media in campo. Tra i punti che ha realizzato (2,3 di media), ha messo a segno anche canestri pesanti, come il buzzer beater della vittoria al Modigliani Forum alla prima giornata.

Nella prossima stagione da essere uno degli under diventa uno degli atleti più esperti del gruppo, pur essendo appena un 2003.