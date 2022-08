LR Basketball - SERIE B/U19: Matteo Corgnati il primo volto nuovo

Il primo volto nuovo per la Serie B 2022-23 è Matteo Corgnati! Va ad aggiungersi, come secondo elemento, al gruppo che parteciperà al campionato cadetto con LRB ed all’Under 19 Eccellenza con Novipiù Campus.

Profilo

Nato a Torino nel 2004 (19 aprile), è una guardia di 190 cm e 85 kg. Inizia a giocare all’Alter 82 Piossasco per poi confluire nelle giovanili di Area Pro (realtà che unisce Piossasco, Rivalta e Orbassano) dove resta fino al 2019. Nell’estate di quell’anno si sposta a Novipiù Campus Piemonte, dove gioca per tre stagioni (19-20, 20-21, 21-22) fino alla scorsa in cui è sceso in campo in U19 Eccellenza (15,7 punti di media) e contemporaneamente in C Gold con Collegno (9,3 ppg).

Il suo esordio in campionato senior lo aveva fatto nel 2020-21 con Campus in C Silver. Con la Novipiù nell’ultima annata sportiva ha conquistato e disputato con la U19 le Finali Nazionali, entrando nelle miglior otto squadre d’Italia.