Tennis: al via il Trofeo Crea

Prima giornata oggi dell’internazionale under 18, maschile e femminile, al Country Club Cuneo con ben 32 incontri di qualificazione (1° turno).

Il Trofeo Crea vede una ricca partecipazione sia per quanto concerne gli azzurri che gli stranieri e ciò vale nel draw maschile e in quello femminile. Gli incontri sono scattati questa mattina alle 9,30 e si sono conclusi in serata con i confronti che hanno visto scendere in campo le prime teste di serie ovvero la piemontese Greta Rizzetto, opposta a Sophia Cacace Gismondi e Leonardo Borrelli che ha sfidato il connazionale Marco Balducci.