Tutto pronto per la seconda stagione consecutiva in A1 dell’Akronos Libertas Moncalieri

Alla guida tecnica della squadra quest’anno ci sarà coach Marco Spanu , volto notissimo in quel di Moncalieri, coadiuvato dai nuovi innesti Andrea Nicastro in qualità di vice allenatore e Lorenzo Gasperi come preparatore fisico. A loro si aggiungono Francesco Lanzano , Andrea Vercelli e Lorenzo Bussolino insieme ad Alessandro Stasi che da quest'anno ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo.

Quattro, invece, i nuovi nomi all’interno del roster dell’Akronos

Dalla Puglia arriva Marzia Tagliamento, giocatrice che in A1 non ha bisogno di presentazioni, con importanti esperienze anche nei massimi campionati esteri.

Dagli Stati Uniti due new entry di prestigio: Chelsea Mitchell (guardia) e Kathryn Westbeld (ala), entrambe protagoniste del mondo Ncaa con già alle spalle - a dispetto della giovane età - diverse stagioni da senior nei campionati internazionali.

Dall’Austria vestirà i colori gialloblù anche Sarah Sagerer: ala forte versatile in arrivo dalla Virtus Bologna, anche lei di scuola americana alla High School e al College.

A loro si aggiungono importanti conferme come Claire Giacomelli, Erica Reggiani, Lidye Katshitshi, Ilenia Cordola e Arianna Landi (ancora da definire il gruppo delle giovani aggregate).

E dopo un anno di attesa ai box causa infortunio è tutto pronto per il debutto vero e proprio in A1 di uno dei pilastri del cammino fino alla massima serie dell’Akronos: Samira Berrad.

Ecco l'agenda dell’Akronos delle prossime settimane:

Si parte il 18 agosto con le visite mediche di routine presso i nostri amici del Medical Lab e la prima settimana di allenamenti al PalaEinaudi , in palestra e all’aperto.

Si parte il 18 agosto con le visite mediche di routine presso i nostri amici del Medical Lab e la prima settimana di allenamenti al , in palestra e all’aperto. Dal 29 al 1° di settembre è in programma il ritiro a Sauze d’Oulx , mentre i primi test match vedranno le Lunette impegnate con Geas Sesto San Giovanni il 3 e l’8 settembre (prima in visita sul parquet lombardo e poi tra le mura del PalaEinaudi ).

, mentre i primi test match vedranno le Lunette impegnate con Geas Sesto San Giovanni il (prima in visita sul parquet lombardo e poi tra le mura del ). L’ 11 settembre , alle ore 18:00, è invece previsto il consueto Memorial Bruno Gontero , con la squadra di coach Spanu che affronterà la neo promossa Brixia Brescia.

, alle ore 18:00, è invece previsto il consueto , con la squadra di coach Spanu che affronterà la neo promossa Brixia Brescia. Il weekend successivo ( 17-18 ) l’Akronos prenderà parte al Memorial Nina Pasquini insieme a Basket Costa, Sanga Milano e Basket Team Crema.

) l’Akronos prenderà parte al insieme a Basket Costa, Sanga Milano e Basket Team Crema. Il 24 settembre appuntamento ad Avigliana per un allenamento a porte aperte per tifosi e stampa, mentre il 25 si parte alla volta di Venezia per un’amichevole di prestigio sul campo delle Campionesse della stagione 2020/2021.

per un allenamento a porte aperte per tifosi e stampa, mentre il 25 si parte alla volta di per un’amichevole di prestigio sul campo delle Campionesse della stagione 2020/2021. Primo impegno ufficiale, in occasione dell’Opening Day 2022/2023 di Cagliari, il 2 ottobre contro Geas Sesto San Giovanni alle 14:00.

N.B: Durante la settimana di allenamento dal 22 al 28 agosto verranno organizzati degli allenamenti a porte aperte rivolti a stampa e media, seguiranno aggiornamenti su date e orari.