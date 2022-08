Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta alla prima di campionato in casa con Casalmaggiore

Nella prima giornata la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospiterà al PalaFenera Casalmaggiore, mentre nella seconda giornata le biancoblù di coach Bregoli disputeranno già il primo dei tre derby piemontesi facendo visita a Cuneo. Sarà quindi il turno della neopromossa Macerata (terza giornata, andata in casa) e delle campionesse in carica di Conegliano (quarta giornata, andata in trasferta).

Gli altri due derby, con Novara e Pinerolo, si giocheranno rispettivamente nella sesta (andata in trasferta) e tredicesima (andata in casa) e ultima giornata.

Il girone d’andata si concluderà il 26 dicembre. Quello di ritorno inizierà l’8 gennaio e terminerà l’8 aprile.