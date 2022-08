Biella Rugby dà il benvenuto a Francisco Susperregui

Biella Rugby è felice di accogliere per la stagione 2022/2023, l’italo argentino (eleggibile) Francisco Susperregui. Nato a Rio Cuarto (Cordoba) il 18.07.1999, 174 cm per 80 kg, dopo aver giocato nel il ruolo di mediano di apertura all’URU Cure Rugby Club fino alla stagione 18/19, è approdato in Italia ed ha giocato l’ultimo campionato con il Monferrato Rugby in Serie B.