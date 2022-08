Granda College, convocata un’atleta in Nazionale

Grandissima soddisfazione per i colori della Granda College Cuneo. Beatrice Grosso, playmaker nata a Cuneo nel 2006, e cresciuta cestisticamente nella società della sua città, è stata convocata per i Campionati Europei Under 16 che si svolgeranno a Matosinhos in Portogallo dal 19 Agosto.

Beatrice raggiunge questo incredibile traguardo dopo aver ottenuto grandissimi risultati con la propria società a partire dal 2018 quando, due anni sotto leva, ha conquistato da capitano lo scudetto Under 14 Femminile, dopo aver vinto pochi mesi prima il Titolo Nazionale 3vs3. Da quel momento, per il giovanissimo talento cuneese, una carriera ricca di soddisfazioni con numerosissime vittorie regionali, lo scudetto 3vs3 Under 18 nell'estate 2021, il terzo posto alle Finali Nazionali Under 17 nel 2022. In questa stagione va aggiunto anche il secondo posto al campionato regionale Under 19 e la vittoria nel Campionato di Serie B Piemontese.