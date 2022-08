Vera e propria istituzione della pallacanestro chierese, Aldo Monteleone continuerà anche nella prossima stagione a far parte dello Staff della Planet Smart City BEA rivestendo per la sesta stagione consecutiva il prezioso ruolo di Team Manager.

Metterà ancora una volta la sua esperienza al servizio della Prima Squadra della sua città, come fa sin dalla nascita del progetto BEA Leopardi dentro e fuori dal campo.