Tennis: Trofeo Crea, Internazionale U18 Grade 5

Si sono allineati oggi i tabelloni dell’Internazionale under 18 Grade 5 in corso sui campi del Country Club Cuneo. Nella contesa maschile sono ancora sette gli azzurri in gara, con un solo straniero in corsa, il belga Nicolas Dispas che ha battuto negli ottavi l’olandese De Lange, testa di serie numero 4 per 6-3 6-2.

Troverà il romano che si allena alla Best Point di Caramagna, Daniele Augenti che ha fermato Antonio Verno con un ancora più netto 6-3 6-0. Nella parte alta del tabellone continua la propria corsa l’alessandrino Lorenzo Beraldo, seguito a Cuneo dalla mamma Flora Perfetti, ex 54 WTA, che ha fermato oggi Leonardo Angeloni (in primo turno autore del successo contro la prima testa di serie) con lo score di 6-4 6-3. L’alessandrino troverà sul suo percorso Sevan Bottari, numero 8 ai nastri di avvio.

Nella parte bassa del draw saranno due i derby in programma domani. Andrea De Marchi sfiderà Christian Capacci, favorito numero 3, mentre il piemontese Filippo Pecorini se la vedrà con Samuele Seghetti, numero 8 del draw. Agile il suo successo odierno contro Noah Canonico. Pecorini si è invece disfatto di Riccardo Pasi per 6-1 6-3.