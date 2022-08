OVERALL TRE COLLI: Firenze-Viareggio e Capodarco, il TEAM in luce

Alla nazionale Firenze-Viareggio del giorno di ferragosto poco ci e' mancato che Luca Cavallo, con un'azione travolgente sull'ultima asperità della PEDONA, non facesse saltare il banco scollinando per primo in compagnia di un atleta francese e mettendosi alle spalle tutto il gruppo.E’ stato ripreso ai meno 7 all'arrivo anche complice la caduta in discesa del compagno di fuga.

All'arrivo un 14° posto che non rappresenta la performance dello scalatore che si e' aggiudicato il primo posto nella classifica dei GPM.