BEA Chieri - C Gold: rinforzo di lusso per chiudere il roster

Classe 1993, 200 centimetri di altezza, Drame è un centro dalla grande fisicità ed esplosività. Chierese adottivo, arrivato in città inizia a giocare quasi per caso con la Promozione di Basket Chieri, trascinando quasi da solo il gruppo a una salvezza insperata. Così arriva subito un triplo salto di categoria, con la 5 Pari Torino che scommette su si lui per affrontare il campionato di Serie C Gold (2018-19).

La scommessa è vinta, perchè da subito Magui dimostra di essere un fattore anche nel massimo campionato regionale arrivando da protagonista fino alla Semifinale per la promozione in Serie B. La stagione seguente, strozzata dal covid, è ancora in C Gold a 5 Pari, quindi nel 2021 sposa il Progetto BEA: in un’annata trionfale, chiusa con la vittoria del campionato di C Silver, Drame fa innamorare il pubblico arancione con le sue schiacciate e le sue stoppate ad altissima quota, diventando presto uno dei capisaldi di un gruppo che domina il campionato.

La scorsa stagione si accasa a Savigliano, in C Gold, dove è autore di un’ottima stagione che lo consacra tra i migliori lunghi del panorama regionale. Ora torna al PalaCascinaCapello, pronto a presidiare di nuovo i pitturati chierese ed entusiasmare di nuovo il pubblico Arancione.