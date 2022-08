Biella Rugby: in arrivo Martin Perez Caffè

La terza linea Martin Perez Caffè è il sesto ingaggio gialloverde in previsione del campionato di Serie A, stagione 22/23, al via il prossimo 2 ottobre. Nato il 9 gennaio del 1996 a Mendoza (Argentina), ha giocato l’ultima stagione con il Monferrato Rugby dopo aver indossato a lungo la maglia del Marista, club della sua città di origine. È alto 195 cm e pesa 95 kg. Rientra tra i giocatori eleggibili.

Della sua nuova avventura dice: «Ho fatto tutte le divisioni giovanili fino a raggiungere la prima squadra del Marista Club. Nel 2021 ho avuto la possibilità di venire a giocare in Italia, con il Monferrato. Fare questo grande salto di qualità e venire a Biella per giocare in un campionato superiore mi mette un po’ di agitazione, ma non vedo l’ora di conoscere le persone del club e quelli che saranno i miei compagni. Spero di poter contribuire ai successi della squadra mettendoci tutto l’impegno possibile».

Alberto Benettin head coach Biella Rugby: «Anche Martin rientra nel gruppo di ragazzi che è venuto a Biella al termine dell’ultima stagione per fare alcuni allenamenti di prova. È un giocatore molto tecnico, forte in rimessa laterale, ottimo nel gioco alla mano e perfettamente in grado di giocare sia in terza linea che in seconda, ci aspettiamo da lui un grosso contributo».