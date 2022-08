Bertram Derthona: ecco le date del precampionato

È ufficialmente cominciata ieri, con il brindisi di inizio stagione, la seconda annata in Serie A nella storia della Bertram Derthona. Al Fermento Cafè un bagno di folla ha accolto i Leoni nella loro prima uscita ufficiale nel cuore della città. La squadra si prepara ora alla partenza per il ritiro di Livigno (20-30 agosto) dove si svolgeranno i primi allenamenti aperti al pubblico. A concludere questi giorni di lavoro, la prima amichevole, in programma a Sondrio martedì 30 agosto alle ore 18 contro SAM Massagno, squadra militante nella Swiss Basketball League.