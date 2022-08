Tennis, Trofeo Crea: Internazionale U18 Grade 5

Nonostante la pioggia, che ha caratterizzato l’inizio di giornata, l’under 18 ITF Grade 5 - Trofeo Crea è riuscito ad allineare i due tabelloni principali alle semifinali. Nel torneo maschile saranno protagonisti domani Lorenzo Beraldo, piemontese portacolori del TC Selva Alta di Vigevano, in provincia di Pavia, e Daniele Augenti, romano che si allena stabilmente presso la Best – Point di Caramagna.

Beraldo, che arriva dalle qualificazioni, ha sconfitto in tre set il romagnolo del Galimberti Tennis Team Sevan Bottari, numero 8 del seeding. Augenti, numero 5 del draw, ha avuto la meglio sul belga Dispas con un netto 6-2 6-1. Nella parte bassa del tabellone sono invece avanzati al turno successivo Andrea De Marchi, non compreso tra le teste di serie al via, e Samuele Seghetti, numero 6 del seeding.

De Marchi ha posto fine al percorso di Christian Capacci, terzo favorito della rassegna, con un netto 6-4 6-0; Seghetti ha stoppato il piemontese della Stampa Sporting Filippo Pecorini per 6-4 6-3.