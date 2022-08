Novipiù Monferrato Basket: nuova partnership con Medical Lab

La Novipiù Monferrato Basket è lieta di comunicare che Medical Lab sarà il Medical Partner del Club per le prossime tre stagioni sportive.

Il centro di medicina sportiva e fisioterapia Medical Lab rappresenta un punto di riferimento nel campo della riabilitazione, della prevenzione e del recupero funzionale per lo sport di alto livello, grazie alla competenza di medici specialisti e fisioterapisti.

Realtà in forte e costante crescita, Medical Lab conta cinque sedi tra Piemonte e Valle d’Aosta. Uno staff di primo livello e un attento lavoro d’equipe garantiscono un percorso completo per il recupero da infortuni, interventi chirurgici e patologie, il raggiungimento del benessere fisico e un pronto ritorno all’attività sportiva. Nel centro si possono svolgere visite di idoneità medico sportiva, visite specialistiche (traumatologiche, ortopediche, fisiatriche, cardiologiche), percorsi completi di fisioterapia e idrochinesiterapia.

In questi giorni i ragazzi della prima squadra stanno svolgendo le visite mediche per ottenere la regolare idoneità alla pratica sportiva presso il centro di Asti.